Dai vaccini ai migranti, Giani lancia l’ipotesi Creaf

Prato, 11 maggio 2023 – Una cabina permanente in Toscana fra enti locali e governo per individuare gli spazi d'accoglienza dei migranti. È questa la proposta che lancia il presidente della Regione, Eugenio Giani, per gestire questa fase delicatissima di nuovi flussi e superare l'impasse col governo sulla firma dello stato d'emergenza. E proprio in tema di strutture spunta l'idea di ricorrere all'ex Creaf di Prato, immobile già utilizzato dalla Regione per affrontare un'altra emergenza del recente passato, quella sanitaria con la pandemia. Il governatore ne parla a margine di una conferenza stampa, incalzato dai giornalisti: "In Toscana per affrontare il problema degli immigrati con quello che è il principio dell'accoglienza prima di tutto non possiamo pensare di fare le gare al massimo ribasso con cifre risibili per la gestione dei Cas- avverte- dobbiamo poter dare nel momento in cui c'è un progetto le risorse che consentano di far mangiare e dormire, ma anche di insegnare un po' di italiano, di fare dei lavori. Non possiamo assolutamente mantenerci sui 34 euro per persona, dobbiamo avere la flessibilità per poter dare di più e declinare in modo diverso i capitolati d'appalto".

Il pallino di Giani è l'accoglienza diffusa, elemento irrinunciabile del modello toscano. A questo proposito spunta a Prato una delle possibili soluzioni: "Ieri mi sono sentito con la prefetta, che mi ha spiegato che si potrebbe adattare il Creaf- precisa il presidente della Regione- abbiamo ragionato per come e perché potrebbe adattarsi, ma non può restare un gioco di rapporti individuali". Gli sforzi di questi mesi richiedono un lavoro di coordinamento fra le istituzioni, da concretizzare secondo Giani tramite un organismo ad hoc: "Una cabina permanente in Toscana che abbia una capacità decisionale rispetto ai poteri del commissario è a mio giudizio necessaria, giusta e buona- evidenzia- chiedo che ci si metta intorno a un tavolo con le Regioni che, come noi, non hanno sottoscritto un'intesa e si faccia quello che si sarebbe dovuto fare prima, ovvero un protocollo in cui si mettono da un lato le risorse in più e dall'altro gli indirizzi di come spendere. A quel punto la situazione si può evolvere".

Resta la contrarietà ai Cpr, quantomeno nell'attuale configurazione: "Abbiamo la necessità di avere un centro che non rappresenti una detenzione camuffata- ammonisce il governatore- vogliamo che si arrivi a una riforma di queste strutture, per non fare dell'Italia quello che purtroppo viene rimproverato in questo momento a livello internazionale".