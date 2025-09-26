‘Mi merito una festa’: premiati 156 studenti eccellenti di Prato

Prato, 26 settembre 2025 - “Questa sera la Sala Consiliare è più bella che mai, illuminata dai vostri sorrisi e dal vostro entusiasmo” – con queste parole il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai ha dato il via a “Mi merito una festa”, la cerimonia dedicata alla premiazione degli studenti degli Istituti superiori pratesi. Un appuntamento promosso ogni anno dalla Provincia per celebrare e valorizzare il merito scolastico. A consegnare le pergamene a 156 diplomati eccellenti, in un clima di grande festa, sono stati il presidente della Provincia, il consigliere provinciale Ettore Franchi, l’assessora del Comune di Montemurlo Antonella Baiano, il vicesindaco del Comune di Vaiano Davide Puccianti, l’assessora del Comune di Poggio a Caiano Patrizia Cataldi e i dirigenti scolastici.

Gli studenti premiati si sono distinti per aver conseguito, nell’anno scolastico 2024-2025, il diploma di maturità con una votazione pari o superiore a 98/100. Tra i premiati: 23 studenti dell’Istituto Tecnico Buzzi, 16 del Liceo Artistico Brunelleschi, 22 del Liceo Carlo Livi, 10 del Liceo Classico Cicognini, 16 del Liceo Rodari e Musicale, 2 del Convitto Cicognini, 32 del Liceo Copernico, 10 dell’Istituto Dagomari, 3 dell’Istituto Datini, 17 dell’Istituto Gramsci-Keynes, 4 studenti dell’Istituto Marconi, 1 studente del Conservatorio San Niccolò. “Premiare questi ragazzi e ragazze è un gesto simbolico, ma di grande valore. È il riconoscimento pubblico del loro impegno, della costanza e della passione che hanno dimostrato nel loro percorso di studi – ha dichiarato il presidente Calamai - La scuola pratese, ancora una volta, dimostra di essere un’eccellenza, capace di formare giovani preparati e pronti ad affrontare le sfide del domani. Lo dimostrano il loro impegno quotidiano e quello dei loro insegnanti. Come Provincia, il nostro obiettivo è garantire a tutti gli studenti le condizioni per crescere, imparare e costruirsi un futuro solido e consapevole”.

In occasione del 30° anniversario del primo Consiglio provinciale della Provincia di Prato, quest’anno l’Ente ha voluto riservare un omaggio speciale agli studenti premiati: un abbonamento al Teatro Politeama Pratese, con l’obiettivo di sostenere l’accesso alla cultura e incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale della città. A comunicare la notizia direttamente ai ragazzi è stato il presidente Calamai insieme a Beatrice Magnolfi, presidente del Teatro Politeama Pratese, che ha illustrato le modalità per usufruire del regalo: gli studenti potranno recarsi al botteghino del teatro e scegliere il proprio abbonamento, selezionando liberamente tra i tanti spettacoli in cartellone per la nuova stagione, particolarmente ricca in occasione del centenario del teatro. Gli abbonamenti potranno essere ritirati a partire da martedì 7 ottobre.