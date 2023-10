"Mi fanno male i capelli". Al cinema Valentina Banci

Anche a Prato sul grande schermo "Mi fanno male i capelli", il film diretto da Roberta Torre che racconta la storia di Monica (Alba Rohrwacher), una donna che perde la memoria a causa della sindrome di Korsakoff. Nel cast del film, appena presentato alla Festa del cinema, c’è anche l’attrice pratese Valentina Banci, nel ruolo di Sonia, amica storica della protagonista. Lo si può vedere al Terminale oggi alle 18 e alle 21.15, domani alle 16 e alle 19.30. Nel film Monica ritrova un senso nella sua vita solamente identificandosi nei personaggi interpretati da Monica Vitti (il titolo del film è una citazione della famosa frase pronunciata da Vitti ne Il deserto rosso, diretto da Michelangelo Antonioni nel 1964. Inizia vestirsi come l’attrice e a imitarla, riproponendo le scene dei suoi film. Accanto a lei c’è Edoardo (Filippo Timi), l’uomo che l’ama così immensamente da sperare che questa sua immedesimazione la salvi e da permettere che entri a far parte della loro quotidianità. La loro esistenza si alterna così a visioni de La notte, L’eclisse, Deserto rosso, Teresa la ladra, Amore mio aiutami, Polvere di stelle, mentre Monica viaggia tra ricordi e illusioni, conversando con uno schermo e confondendo il cinema con la realtà. Il personaggio principale del film è liberamente ispirato all’attrice Monica Vitti.

Sempre al Cinema Terminale è in programmazione "A passo d’uomo", oggi alle 16 e alle 19.40, domani alle 17.40. Sempre domani, torna Cinefilante, la rassegna a cura di Pamela Maddaleno pensata per i più piccoli: alle 10.30 "Giochi di volume", piccoli capolavori d’archivio in stop motion realizzati con blocchi di legno e pezzi metallici, di Teresa Badzian, Arnolds Burovs. La proiezione sarà seguita da un laboratorio condotto da Eleonora Spezi. Ricordiam anche i titoli dei tre film in programmazione all’Eden: "L’ultima volta che siamo stati bambini", la prima regia di Claudio Bisio, con proiezioni alle 16, 18.15 e 21; "Killer of the flower moon " alle 16, 18.30 e 21; "Me contro te. Vacanze In Transilvania" alle 16 e alle 17.15. Infine il Pecci oggi alle 21.15 propone "Dogman" in versione originale con sottotitoli; domani alle 16.10 "Io capitano" di Matteo Garrone, alle 18.30 "Dogman" in versione italiana e alle 21 "Sick of myself", in versione originale.