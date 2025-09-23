Mezz’ora di nubifragio. Sottopassi allagati e chiusi. Montemurlo sott’acqua. Città e provincia nel caos

Bastano trenta minuti di cielo nero e acqua per mettere in ginocchio Prato e la sua provincia. Nel primo pomeriggio di ieri un nubifragio violento e improvviso ha scaricato una quantità d’acqua da record, trasformando di nuovo strade in fiumi e creando disagi a catena. I pluviometri danno la misura dell’ondata: 44 millimetri caduti a Gamberame, 34 su Prato, 29 a Montemurlo in meno di mezz’ora. Un millimetro equivale a un litro d’acqua per metro quadrato: si tratta di migliaia di secchi rovesciati sulla città in pochi minuti.

Le immagini sono quelle, purtroppo, già viste ogni volta che la pioggia si fa più intensa. A Oste di Montemurlo l’acqua è salita fino agli sportelli delle auto, in diversi capannoni si è dovuto ricorrere a secchi e spazzoloni per riportare a secco i pavimenti. In via di Sant’Ippolito il Ficarello è arrivato al limite, mentre nelle aree più basse – da Figline a Castelnuovo e Sant’Ippolito – volontari e tecnici della protezione civile hanno presidiato ogni angolo. "La circolazione è congestionata, chi può resti a casa", l’avviso diramato ieri sui canali istituzionali. E in effetti spostarsi in auto per la prima parte del pomeriggio, è stata un’impresa titanica.

Una sequenza di chiusure e riaperture ha accompagnato le ore più critiche. Il sottopasso di via Ciulli è rimasto impraticabile, quello vicino a Pratilia ha riaperto poco dopo la chiusura solo in direzione Firenze, mentre verso Pistoia si è lavorata più a lungo. In zona ospedale, lungo il collegamento con la tangenziale, l’acqua ha costretto a interdire il tratto verso Poggio e Seano. Anche il passaggio ferroviario tra viale dell’Unione Europea e la zona nord è stato bloccato per permettere la pulizia del fondo stradale. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate: cantine sommerse, cortili trasformati in laghi, rifiuti trascinati dalle correnti. Grandine e raffiche di vento hanno colpito Montemurlo, soprattutto nella zona di via Puccini, aggravando i problemi. Nella zona industriale di Bagnolo che si trova per conformazione in discesa l’acqua ha superato i marciapiedi di una quindicina di centimetri, con criticità diffuse tra via Cino da Pistoia, via Di Vittorio e l’asse di via Europa. Durante il nubifragio è stato raccomandato di non sostare in locali interrati o seminterrati e di spostarsi ai piani superiori.

Nel capoluogo, i punti più fragili non hanno retto: tratti di via dei Tini e via delle Case Nuove si sono trasformati in canali; in via Bologna, all’altezza di Santa Lucia, e in via Pasubio l’acqua ha reso impraticabili i marciapiedi così come in viale Borgovalusgana. Traffico in tilt anche su viale Piave e lungo via del Ceppo Vecchio. La rotonda che immette nella zona industriale sud è rimasta a lungo bloccata. Un cavo elettrico tranciato in via Peschiera ha richiesto l’intervento d’urgenza dei pompieri. Allagato in parte anche il liceo Cicognini–Rodari.

Con il passare delle ore, complice una tregua meteo, la situazione è lentamente migliorata. In serata le criticità sono state risolte: ripristinata la viabilità in via Anita Garibaldi, riaperti i tratti più delicati di via Montalese e della zona Mascagni–Alberaccio, mentre squadre di volontari e tecnici hanno continuato a monitorare via Roma e l’area di Grignano. Resta però la paura. La ferita dell’alluvione di novembre 2023 non si è mai rimarginata e ogni allerta gialla – quella in vigore resterà attiva fino alle 17 di oggi – riaccende il timore di rivivere scene drammatiche.

Silvia Bini