Mezzo con soli volontari L’Asl: "Iter rispettato"

"Tutto è stato attivato nel pieno rispetto della procedura". L’azienda sanitaria Asl Toscana Centro, assieme al direttore della Centrale 118 di Prato e Firenze, interviene fornendo un report che riassume i passaggi dell’intervento avvenuto giovedì a Vaiano. Il caso è quello del 64enne che ha accusato un malore in casa e che purtroppo è andato in arresto cardiaco durante le varie fasi dei soccorsi. Nel report si legge che sono le ore 13,25 quando la Centrale operativa Firenze-Prato riceve dal 112 una richiesta di intervento a Vaiano. "La richiesta di soccorso viene formulata da una nipote del paziente, non presente sul posto, che chiama da Arezzo", si legge nella nota dell’Asl. La paziente dice di sentire l’uomo "confuso al telefono". L’operatore di centrale assegna al caso un codice giallo. "Alle 13,27 parte l’ambulanza di primo soccorso Bravo 4904 che arriva sul posto alle 13,41 – specifica l’Asl – L’equipaggio comunica le condizioni del paziente: stato di coscienza, qualità del respiro, colorito cutaneo risultavano nella norma". All’intervento viene "assegnato un codice 2, mediamente critico, e l’ambulanza viene indirzzata al Dipartimento di emergenza e urgenza dell’ospedale di Prato per gli accertamenti e le cure del caso". Il mezzo parte alle 14,12 ma alle 14,21, dopo 9 minuti, dall’ambulanza "viene comunicata alla Centrale Operativa la variazione delle condizioni del paziente: perdita di coscienza ed alterazione della funzionalità respiratoria". Immediatamente è stata attivata l’ambulanza con medico di Vernio, "mentre l’operatore della centrale operativa restava in contatto con l’equipaggio dell’ambulanza che trasportva il paziente per accertarsi dell’inizio delle manovre rianimatorie e del loro corretto svolgimento". "Alle 14,27 – continua l’Asl – è stato attivato l’Elisoccorso Pegaso 1 dalla base di Firenze in quanto il paziente, in arresto cardiaco, era a quel punto potenzialmente eleggibile per il trattamento Ecmo (di supporto ai soggetti con insufficienza cardiaca o respiratoria, ndr) presso il Centro di Careggi". Alle 14,49 è arrivato l’ambulanza da Vernio con il medico "che proseguiva le manovre rianimatorie già poste correttamente in essere dall’equipaggio presente sull’ambulanza Bravo". Nel frattempo è atterrato anche l’elisoccorso Pegaso: "Il paziente veniva ulteriormente stabilizzato e giungeva a Careggi in elicottero alle ore 15.28 dove veniva preso in carico da Ecmo Team". "L’applicazione delle procedure messe in atto dalla Centrale Operativa e dagli equipaggi sanitari che si sono susseguiti hanno consentito di poter sottoporre il paziente a un tentativo di rianimazione anche con Ecmo", specifica l’Asl. Ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta.