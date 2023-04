Mezzo chilo di hashish e 2000 euro: arrestato

È finito agli arresti domiciliari un ventenne di Prato trovato con mezzo chilo di hashish e 2000 euro in contanti. il giovane è stato fermato dalla polizia lunedì sera in un circolo di Chiesanuova. Appena gli agenti sono arrivati in zona hanno subito capito che qualcosa non tornava: l’atteggiamento sospetto del ragazzo, che era in compagnia di un amico, ha infatti attirato l’attenzione degli agenti che si sono convinti a controllarlo. Per evitare guai, il ventenne ha cercato di disfarsi di una dose di stupefacente, ma il gesto non è passato inosservato. La droga è stata recuperata poi in un secondo momento. Dopo che il giovane aveva tentato di disfarsi della droga, gli agenti della Questura hanno deciso di estendere il controllo anche all’abitazione del ragazzo. Nella sua camera gli agenti hanno rinvenuto mezzo chilo di hashish. Trovati e sequestrati anche duemila euro in contanti e un bilancino di precisione utilizzato per confezionare le dosi. Le manette sono scattate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Attualmente il giovane si trova agli arresti domiciliari. Anche nei prossimi giorni in vista della festività pasquali i controlli straordinari della Questura proseguiranno nelle zone più calde sia di giorno che nelle ore serali: le periferie oltre che in centro e alla stazione del Serraglio.