Metti una serata tra libri e cucina

Nella libreria Giunti al Punto Librerie, il Lions Club Prato Castello dell’Imperatore, ha presentato, in prima nazionale, il libro "Frattaglie - cucinare con cuore e cervello ( e molto altro)" di Allan Bay, Marcellina Car con Alberto Masseroni, fotografie di Manuela Vanni. Marco Bolasco, direttore divisione Illustrati Giunti editore, insieme alla presidente del club Lucia Livatino, hanno presentato il libro ai numerosi ospiti presenti in libreria, avvalendosi della collaborazione di Eugenio Signoroni, direttore guida Osterie d’Italia Slow Food Editore.

Il libro nasce con l’intento di fare conoscere meglio le frattaglie, insegnando a usarle, per questo è strutturato in 26 capitoli, in ordine alfabetico, ognuno dedicato a una frattaglia. In ogni capitolo ci sono ricette classiche e sfiziose, italiane e straniere, con una parte dedicata alle pizze con frattaglie.

A conclusione della presentazione del libro, le socie con i graditi ospiti, hanno potuto assaggiare dei piatti tipici con le frattaglie, sapientemente cucinati dal catering, Eventi e Cucina di Prato. Un forte messaggio della presidente Livatino, al riuso del cibo "niente si spreca e tutto può essere utilizzato in cucina, avvalendosi dei preziosi consigli di questo libro".