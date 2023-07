Metti una notte in San Domenico E domani la città vista dal Bisenzio

In questa ultima settimana del mese di luglio Pratocultura propone alcune serate speciali per vivere e conoscere la città angoli suggestivi della città e il patrimonio artistico. Stasera, martedì 25 alle 21, visita by night alla chiesa di san Domenico. Si tratta di uno dei monumenti più preziosi di Prato. Costruito tra il 1200 e il 1300 custodisce un chiostro che, visto con solo la luce della luna e le stelle, regalerà

un’esperienza suggestiva (Costo euro 15 a persona). Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: [email protected]; 340 5101749,oggi dalle 10 alle 16.30.

Un’altra proposta tutta da apprezzare è quella della quinta edizione del ciclo di visite guidate "Prato vista dal fiume", visite insolite e divertenti per osservare scampoli della città da un altro punto di vista. Gli incontri si svolgono sia in orario serale, quando i rumori della città si placano e l’atmosfera lungo il fiume si fa davvero magica, sia in orario mattutino. Con l’aiuto di un esperto Aican (Associazione Italiana Canoa Canadese) sarà possibile percorrere, in gommone, il tratto fluviale tra il Ponte

alla Passerella e il Ponte XX Settembre, e nel contempo ascoltare ed ammirare, le bellezze storico-artistiche che si affacciano sul fiume Bisenzio. Appuntamento domani mercoledì 26 luglio alle 19.30 Prenotazioni [email protected]; e al 340 5101749 da oggi dalle 10.00 alle 16.30. E’ richiesto inoltre un abbigliamento adeguato e, per questioni di sicurezza, la visita è soggetta ad alcune limitazioni di peso, età e condizioni di salute che verranno indicate al momento della prenotazione. È possibile partecipare alla visita dai 6 anni in sù ma accompagnati e sotto la tutela dei familiari; il costo della visita guidata è di 25 euro a persona.