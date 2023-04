Mettere fine a questa follia rapidamente

Leonardo Biagiotti

E’ sacrosanta la battaglia di Prato sull’utilizzo delle acque depurate da Gida. Figuriamoci se in un momento in cui la siccità ha obbligato il governo a varare un piano speciale per le zone più a rischio ci possiamo permettere di non usare 10 milioni di metri cubi d’acqua per lavare le strade o i campi durante l’estate. Sarebbe una follia, soprattutto se a impedirlo non sono dati scientifici, ma cavilli burocratici, mezze frasi, virgole mancanti. La task force bipartisan che ieri di fatto si è autoinsediata nel vertice convocato dal sindaco ha il compito di sollecitare interventi a Roma, rapidamente. Non c’è tempo da perdere e non solo per Prato.