Metrotram Prato-Campi: "Visione strategica. Sarà più efficiente del Pecci-Peretola"

La visione strategica vale più di un sentimento popolare. Per Stefano Baccelli, assessore regionale ai Trasporti, fervente credente nel progetto metrotram tra Prato e Campi (primo lotto), Osmannoro e Peretola (secondo lotto), sicuramente sì.

Il sondaggio Emg Different per Toscana Tv dedica spazio alle infrastrutture con un focus dedicato alla mobilità della Piana. Ebbene agli intervistati piace di più il progetto originario, quello diretto dall’area Pecci all’aeroporto Vespucci, che quello nuovo per cui la Regione è andata a bussare al ministero delle Infrastrutture che prevede un percorso misto (cittadino, dalla stazione al Pecci appunto, metropolitano verso villa Montalvo). I risultati risultano chiari: il 36 % è per la linea ‘diretta’ con Firenze, il 22 % per il piano rivisto (non sa il 42 %). Un’opera top per la Regione ma molto meno per i cittadini che la collocano al penultimo posto tra le priorità toscane.

Assessore Stefano Baccelli ha visto gli esiti del sondaggio?

"Certo che li ho visti, bisogna sempre prenderli con le molle sia che siano a favore che a sfavore; bisognerebbe vedere bene il campione quanto sia rappresentativo del territorio tra Prato e Firenze... comunque ne teniamo di conto anche se siamo convinti della strada intrapresa".

Molti non conoscono il progetto o non si esprimono...

"Ci sarà tempo per la comunicazione, ora ci concentriamo sul reperimento delle risorse".

A proposito: l’opera costa molto, moltissimo.

"480 milioni per il primo lotto, ma sarà un’opera che cambierà la mobilità dell’area vasta della piana tra Firenze e Prato".

Grandi benefici potenziali quindi. Al momento non percepiti dai cittadini però.

"Siamo chiamati come Regione ad avere una visione strategica e di sistema. Capace di essere risolutiva, di cambiare le carte in tavola. Per un miglioramento concreto in ordine ad una maggiore efficienza dei trasporti e di rispetto e tutela dell’ambiente".

Il metrotram va in questa direzione?

"Assolutamente sì per diversi motivi. Primo: affronta di petto la questione del traffico caos che condiziona tutti i giorni l’asse Fi-Po; secondo: questo progetto va ad innestarsi in un sistema globale dei trasporti che vede coinvolti anche i collegamenti via ferrovia. E in particolare la fermata Guidoni per i treni che arrivano da Pisa e la fermata Castello per quelli che arrivano da Viareggio-Lucca-Pistoia. Chi sceglie il treno così come chi sceglierà il metrotram arriverà alle porte di Firenze e potrà utilizzare le linee tramviarie esistenti. Non c’è più bisogno dell’auto".

Come mai è stata abbandonata l’ipotesi Pecci-Peretola?

"Lo hanno detto gli studi dedicati. C’era una evidente insostenibilità economica a monte che non rendeva efficace l’operazione".

Mentre il tracciato ibrido città-area metropolitana, con tempi di percorrenza più lunghi è ritenuto migliore?

"Le analisi tecniche e le analisi puramente trasportistiche ci dicono in maniera inequivocabile che il tracciato intercetta una elevata domanda di mobilità tale da far salire sul metrotram ogni giorno 71mila passeggeri".

Passeggeri a lunga e media percorrenza e della città.

"Anche la parte dedicata alla città di Prato sarà rivoluzionaria perché cancellerà il traffico su direttrici viarie perennemente intasate".

La Regione quindi ci crede fermamente. Non crede che resti un sogno nel cassetto, un progetto irrealizzabile.

"Noi ci crediamo talmente tanto che abbiamo investito 9 milioni di euro per la progettazione".

A Prato il centrodestra si è schierato compatto contro. Crede che ci possano essere condizionamenti politici per l’erogazione o meno del finanziamento?

"Auspichiamo che il piano venga valutato per l’efficienza che dimostra e non per chi lo propone. La politica, quella che guarda al bene delle collettività, va in questo senso. Non in quello dell’appartenenza politica e di bandiera".

Luigi Caroppo