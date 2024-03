MetJazz, ecco Marc Ribot. Il chitarrista combattivo

Domani alle 21 al Teatro Fabbricone con MetJazz doppio appuntamento coprodotto da Teatro Metastasio e Musicus Concentus per una serata omaggio alla chitarra. Il primo a salire sul palco sarà Marc Ribot, ironico e disinvolto protagonista della scena newyorkese degli anni Novanta, cui si deve una rivoluzione sonica della chitarra che, polverizzando i generi, mescola jazz e folklore cubano, o noise e canzone. Ribot, chitarrista, cantante e combattivo operatore culturale, nella sua carriera ha suonato con i musicisti più diversi, da Tom Waits a John Zorn, da David Sylvian a Elton John. Nella seconda parte del concerto sarà la volta del Claudio Fasoli NeXt 4et con il progetto Ambush il Claudio Fasoli NeXt 4et. Sul palco accanto al sax tenore e soprano di Fasoli la chitarra di Simone Massaron, il contrabbasso di Tito Mangialajo Rantzer e la batteria di Stefano Grasso. Il quartetto si contraddistingue per il gusto asciutto per la melodia, la una fervida immaginazione armonica e il suo lirismo "sassofonistico".

Sempre domani, alle 17, in Lazzerini, Marc Ribot presenterà il suo libro "Nelle mie corde. Storie e sproloqui di un chitarrista noise" (BigSur, Milano 2023) in dialogo con il direttore artistico di MetJazz Stefano Zenni. Il volume racconta la vita raminga del musicista: storie vere, altre inventate, molte ironiche, qualcuna tragica, altre assurde, tutte raccontate in brevi frammenti con tono impassibilmente distaccato, come un Buster Keaton della chitarra, acuto, fatalista, ribelle, non riconciliato.