Messa solenne in cattedrale. Nel pomeriggio l’ostensione

La prima messa della giornata di Pasqua verrà celebrata per i detenuti al carcere della Dogaia. A presiederla sarà il vescovo monsignor Giovanni Nerbini. La celebrazione è in programma a partire dalle 8,30.

Dopo aver incontrato i detenuti del carcere, Nerbini presiederà anche la messa solenne in duomo con la Benedizione papale. In questo caso la messa inizierà alle 10,30 e sarà il cuore delle celebrazioni del giorno di Pasqua insieme all’ostensione del pomeriggio. Proprio nel pomeriggio, alle 16,30, in cattedrale verranno eseguite musiche d’organo dal canonico Marco Pratesi. Circa un’ora dopo, alle 17,30, sono invece previsti i vespri solenni e successivamente ci sarà l’ostensione del Sacro Cingolo, presieduta dal vescovo Nerbini.

Un momento sempre molto partecipato dalla cittadinanza che in questi giorni santi non ha comunque fatto mancare la vicinanza alla Chiesa, partecipando sempre alle celebrazioni in diocesi che hanno scandito l’avvicinamento alla domenica di Pasqua.