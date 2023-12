"Messa in ricordo dei Donatori di Organi: un gesto di Solidarietà"

Domenica alle 10 all’ospedale di Prato verrà officiata la Messa in ricordo di coloro che hanno donato organi o tessuti. "L’iniziativa – ha dichiarato la dottoressa Sara Bagatti, coordinatore locale e dell’area vasta per la Donazione di organi e tessuti- ha sempre incontrato una grande partecipazione, in particolare dei familiari dei donatori, ed è l’occasione per sottolineare l’importanza della solidarietà e ringraziare coloro che, con l’atto della donazione, hanno permesso di salvare tante vite".