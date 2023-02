Mese dedicato alle donne fra proiezioni e dibattiti

Un 8 marzo, giornata interazionale della donna, diffuso per tutto il mese con tante iniziative. Così la Cgil e lo Spi Cgil coordinamento donne vogliono iniziare giovedì 2 marzo con "Novecento al femminile", la proiezione (ore 16.30) con interventi di Grazia Tempesti segretaria Spi Cgil Prato, Annalisa Marchi storica, Luisa Ciardi segretaria fondazione Cdse (Centro di documentazione storico-etnografica), Alessia Cecconi direttrice Cdse, nella sala Fattori della Camera del Lavoro, del documentario Cdse sulle storie di donne nella Val Bisenzio tra guerra, lavoro ed emancipazione.

L’appuntamento di giovedì 2 è il primo del mese di iniziative, con il patrocinio dei Comuni di Carmignano e Prato e della Provincia di Prato, dedicato alla Festa della Donna dal sindacato di piazza Mercatale, che proseguono domenica 5 marzo nella sala consiliare di Carmignano con "Iran, una storia buia", l’incontro (ore 18) di solidarietà con le donne e gli uomini iraniani che lottano per i diritti umani, promosso dal Comune di Carmignano e dal circolo Arci 11 giugno, con il coordinamento donne Spi Cgil di Carmignano, al quale partecipano il sindaco Edoardo Prestanti, Grazia Tempesti, Ilaria Testa, presidente Arci Prato, e le donne iraniane portavoci del movimento "Donne vita libertà" di Firenze.

Ai saluti seguirà la cena del circolo Arci (prenotazione obblgattoria-33920223406), il cui ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione donne iraniane.

Il momento culminante delle iniziative della Cgil e Spi Cgil coordinamento donne di Prato si avrà proprio per la Festa della Donna, mercoledì 8 marzo, con "We want sex equality", film sulla lotta delle operaie della Ford in Inghilterra nel 1968, che pose le basi per la legge sulla parità dei diritti e di salario tra uomo e donna. La proiezione (ore 18, sala Fattori, Camera del Lavoro), curata da Cristina Pierattini Cgil Prato e Grazia Tempesti, si concluderà con apericena (prenotazione [email protected], [email protected]).

L’ultimo evento del mese di iniziative dedicato dalla Cgil e dallo Spi Cgil coordinamento donne di Prato alla Giornata internazionale della Donna è nel pomeriggio (ore 17.30) di venerdì 24 marzo: nella sala rossa del circolo Arci “G. Rossi” di Vaiano & biblioteca Cgil “Per il lavoro e la democrazia” si svolgerà l’incontro "Quelle ventuno donne", dedicate alle donne della Costituente.