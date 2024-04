Mese autismo. C’è il contest per PizziAmo

L’associazione pratese Orizzonte Autismo lancia il contest per trovare un logo ad una delle sue iniziative più preziose, PizziAmo, un progetto che coinvolge 13 giovani autistici impegnati a far pizze, per amici e parenti, e servirle nella saletta superiore del circolo La Libertà di Viaccia, grazie al fondamentale aiuto dei volontari della struttura. L’iniziativa è nata lo scorso anno e piano piano si è strutturata fino a diventare un appuntamento fisso. Viste le crescenti richieste da parte di nuove famiglie, le occasioni si sono moltiplicate, l’interesse è cresciuto e anche nuovi volontari hanno iniziato a supportare i giovani nel servizio. Gli obiettivi del progetto sono la crescita delle competenze e dell’autostima delle persone autistiche che vi partecipano, ma anche la crescita della consapevolezza sullo spettro autistico, la creazione di una comunità accogliente e la formazione delle persone autistiche verso il mondo del lavoro e del volontariato. Arriva quindi adesso l’idea di creare un logo da utilizzare su magliette, grembiuli, tovagliette e su tutti i vari gadget che verranno creati e utilizzati per la promozione e il supporto del progetto. Per il contest è richiesta un’immagine di tipo vettoriale per poter essere digitalizzata al meglio. Possono partecipare tutti coloro, sia in forma individuale che in gruppi (ad esempio scuole, classi, associazioni), che condividono gli obiettivi di inclusione del progetto. Il logo va inviato in formato digitale a [email protected] entro le 12 del 10 aprile, indicando nell’oggetto della mail "Concorso di idee per logo PizziAmo" e allegando nomi e cognomi di tutti i partecipanti.

La proclamazione del vincitore avverrà l’ 11 aprile al circolo La libertà 1945 di Viaccia durante la cena a supporto del progetto PizziAmo. Il vincitore, che riceverà in premio un buono per 4 persone per una cena nelle serate di PizziAmo, sarà deciso a giudizio del consiglio direttivo di Orizzonte Autismo Prato. E se PizziaAmo è già partito e nell’idea dell’associazione potrebbe diventare, se supportato, un progetto davvero strutturato e aperto al pubblico, l’altro progetto per i ragazzi più grandi - sempre finalizzato a favorire competenze, autonomie e indipendenza - è ancora un sogno. L’obiettivo è quello di riuscire a mettere in piedi dei fine settimana in autonomia, con piccoli gruppi di ragazzi, seguiti da educatori, che si alternino in un’abitazione dove imparano a gestirsi. Perché il progetto si realizzi, però, manca una casa o un appartamento per ospitare i ragazzi. Da qui l’appello dell’associazione, che ha come uniche entrate le donazioni, rivolto a chi volesse mettere a disposizione un alloggio.