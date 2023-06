Meretto, passeggiata letteraria Ispirata a "Gli anni dei ricordi"

Una passeggiata letteraria da La Briglia a Meretto sulle tracce del secondo romanzo di Diletta Pizzicori. E’ l’appuntamento di venerdì 30 giugno alle 18, dalla fattoria Sprangler (La Briglia) alla villa Sprangler di Meretto, seguendo la storia d’amore di Primo e Leticia, la figlia dei proprietari della villa e il giardiniere, protagonisti del libro che segue "I nostri anni leggeri".

La storia ambientata appunto a Meretto, è diventata un’avvincente saga di cui l’autrice ha previsto anche un seguito. "In tutto i libri saranno tre – spiega Diletta Pizzicori – Questo secondo volume parla dell’Italia degli anni Venti e Trenta del secolo scorso e racconta anche di personaggi realmente esistiti staccandosi in parte dalla vita di campagna ed entrando in città. Ha un respiro più ampio rispetto al primo libro. Il terzo? Non posso svelare nulla".

Così il Comune di Vaiano e la Fondazione Cdse hanno deciso di presentare il nuovo volume con una "Passeggiata letteraria" che partirà dalla Fattoria dell’Isola sulle tracce del romanzo. Insieme alla lettura di alcuni passi del libro, notizie sui luoghi storici e la guida di Alessia Cecconi e Luisa Ciardi. Con la partecipazione dell’autrice e dell’assessore alla cultura di Vaiano, Beatrice Boni.

"Fra le più antiche della valle, già nel XIX secolo la villa di Meretto era tappa obbligata in estate della famiglia inglese Hall. Meretto era il luogo amato dove rinfrescarsi all’ombra dei cedri del Libano e ritemprare lo spirito nella grande biblioteca, dove accogliere la nobiltà pratese e quella fiorentina, ma soprattutto dove sentirsi a casa anche in Toscana", dice Alessia Cecconi.

Molti erano gli interessi che legavano gli Hall alla Valbisenzio, primo fra tutti la fonderia di La Briglia di cui Alfred Charles era uno dei proprietari. Alla sua morte i numerosi possedimenti vennero divisi tra le quattro figlie: a Costance e a suo marito Robert William Spranger toccarono la villa di Meretto e molti poderi sulla riva sinistra del fiume Bisenzio. Personaggio di spicco della ricca comunità anglofiorentina, Spranger giunse in Toscana per amore dell’arte e con lui la bella villa di Meretto si confermò la dimora privilegiata dalla famiglia. Affinché tutto fosse perfetto e pronto per la villeggiatura dei proprietari inglesi, molte donne valbisentine andavano a servizio a Meretto. La colazione in veranda, il tè delle cinque, i ricevimenti, il bicchiere di sherry prima di andare a dormire, piccoli riti che rimasero immutati anche quando la villa passò al figlio John Alfred, ingegnere colto e instancabile viaggiatore, che lasciò un segno ancora più tangibile nella memoria di Meretto e della Valbisenzio.

Elena Duranti