Mercoledì di cinema a villa Giamari

Cinema a villa Giamari, mercoledì sera un divertente film per tutta la famiglia e per trascorrere una serata al fresco: "Dolittle". Tutti i mercoledì d’agosto, lo ricordiamo, nel parco di villa Giamari a Montemurlo c’è la proiezione di un film, promossa dal Comune e dalla biblioteca, e il 16 sarà la volta di questa simpatica commedia, dedicata agli amici animali, con Robert Downey jr. L’ingresso è gratuito. sino a esaurimento posti Per informazioni: 0574. 558567.