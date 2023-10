Mercato speciale domani in centro. Grazie al Comitato di via Pomeria

Domani dalle 10 alle 19 nello spazio verde del Giardino Federico II di Svevia in via Pomeria a Prato avrà luogo l’edizione autunnale della Fierùola al Cassero, mercatino di produttori agricoli e di artigianato domestico. L’intento dell’associazione Pane di Luna che organizza l’iniziativa in collaborazione con il Comitato di via Pomeria è quello di animare il giardino su cui si apre uno dei due ingressi del camminamento medievale del Cassero (che per l’occasione sarà aperto ai visitatori dalle 15 alle 18) e di affiancarsi alle altre iniziative promosse dai cittadini del quartiere per la valorizzazione di questo angolo verde adiacente alle antiche mura. Il mercatino porterà in città i sapori, i colori, i profumi dell’autunno: i visitatori potranno trovare golose e fresche marmellate , formaggi dell’Appennino, pane e schiacciata caldi, ortaggi di stagione, mieli "miracolosi" per curare malanni invernali e fastidi connessi oltre a sciarpe, scialli e cappelli colorati, bigiotteria dalle tinte calde, tazze in ceramica per tisane corroboranti e tante altre piccole,grandi, creazioni realizzate a mano con amore. Nè mancherà l’indiscussa regina di questa stagione: la caldarrosta. Gli organizzatori e gli espositori eseguiranno sul posto parte dei loro lavori e saranno pronti a raccontare a coloro che vorranno ascoltarli di ricette di stagione, di prodotti spontanei delle campagne di cui si rischia di perdere la conoscenza, di tecniche artigianali tradizionali tramandate in famiglia. L’iniziativa è resa possibile grazie alla cura che il Comitato di via Pomeria dimostra nel mantenere il Giardino pulito e fruibile per tutti e al patrocinio del Comune. Gli organizzatori contano su una folta presenza di visitatori per poter arricchire il calendario anche di ulteriori date oltre a quelle già previste per il 2024.

Sempre in centro storico, oggi e domani torna in San Francesco l’appuntamento con Collezionare in piazza, mostra mercato, che si svolge dal 1999 in piazza San Francesco, di piccolo artigianato, antiquariato, modernariato, oggettistica hand made, abiti e accessori vintage. Infine, oggi dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato Nuovo il consueto appuntamento con Terra di Prato, il mercato di filiera corta, con tanti prodotti genuini.