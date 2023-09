Mercato internazionale. Doppia filiera corta e Mercatale Viva

Ecco la mappa dei mercati in città in questo fine settimana. Oggi e domani in piazza Duomo e in via Magnolfi torna l’appuntamento annuale con il Mercato Internazionale, promosso da Confesercenti di Prato in collaborazione con il Comune. Questa mattina, in piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13, largo alla stagionalità e al cibo locale con il mercato della filiera corta Terra di Prato: frutta, verdura, formaggi, pane, biscotti, miele, carni, salumi e pesce del Tirreno. Domani dalle 9 alle 19 nell’area pedonalizzata di piazza Mercatale, è in programma Mercatale viva, mostra mercato di abiti e accessori usati e vintage, oggettistica, che favorisce la partecipazione di operatori privati in particolari situazioni di fragilità: pensionati, cassa integrati, disoccupati e associazioni di volontariato. Circa venticinque i banchi presenti. Infine, come ogni terza domenica del mese, nell’area aperta del cinema Terminale di via Carbonaia si svolge il bio mercatino di filiera corta e dell’economia circolare “ Pianeta Verde ”, con particolare attenzione alla sostenibilità. Orario di apertura dalle 8.30 alle 13 circa.