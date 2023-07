Mercato in piazza Duomo "Riportiamo gli ambulanti nel cuore della città"

I banchi del mercato nel cuore di Prato hanno animato questo giovedì di shopping sotto le stelle. E la sperimentazione del mercato in notturna in piazza Duomo sembra sia stata un successo, con tante persone che hanno affollato le strade e i negozi del centro Storico. L’iniziativa di Confesercenti di Prato, Confcommercio Pistoia-Prato e con il patrocinio del Comune di Prato, si è rivelata particolarmente apprezzata dai pratesi ma anche dai commercianti, sia ambulanti che a posto fisso, del nostro centro storico. "Siamo davvero soddisfatti – commenta Stefano Bonfanti, presidente provinciale della Confesercenti di Prato –. È stata una serata speciale per noi esercenti e per i clienti che hanno gradito l’iniziativa, premiandoci con presenze e shopping". "È stata una scelta efficace e che ha ottenuto il pieno gradimento dei cittadini e degli esercenti ambulanti e titolari dei negozi – spiega Bonfanti – Tutte le persone con cui mi sono trovato a chiacchierare in questa serata mi hanno chiesto di ripetere l’iniziativa. Una soddisfazione per tutti – conclude il presidente Bonfanti – e ci auguriamo che questo successo possa rilanciare l’idea di riportare i mercati ambulanti all’interno del nostro centro storico. D’altronde anche altre città, come ad esempio la vicina Pistoia, hanno il mercato nelle piazze centrali della città ed è una formula che funziona".

"Sono consapevole che non sia una cosa semplicissima sotto molteplici aspetti – aggiunge Bonfanti – ma oramai è arrivato il momento di iniziare a discuterne in maniera concreta. I banchi vicini ai negozi e disposti in alcune piazze del centro storico possono rappresentare un aiuto concreto per il commercio ambulante, per il rilancio del mercato settimanale e anche per i negozi del centro storico".