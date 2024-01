Mercato, è pronta la rivoluzione. Sì al taglio dei banchi: saranno 280

Creare maggiore aggregazione, eliminare i posti vuoti, riservare uno spazio da destinare alla sosta delle auto. Il mercato del lunedì, il più grande della Toscana, chiede risposte. Ieri nella sede di Confesercenti in via Pomeria si è svolto un incontro proprio incentrato sulla riqualificazione del mercato del lunedì. L’amministrazione, da tempo, ha iniziato un percorso di confronto con le associazioni di categoria per dare una nuova struttura all’organizzazione dei banchi anche in seguito al calo di presenze registrato nei mesi.

Il progetto è quasi pronto, le prossime fasi di confronto permetteranno di rifinire gli ultimi dettagli: tra le principali novità emerse - in base anche alle richieste arrivate dagli ambulanti - ci sarà una riduzione del numero dei banchi. Attualmente ne sono previsti circa 400, l’idea è quella di arrivare a 280 piazzole distribuite in un’area più piccola rispetto allo spazio attuale che di fatto risulta troppo dispersivo. Nella parte restante di piazza del Mercato Nuovo saranno invece creati posti auto, con parcheggi a tempo, per permettere ai clienti di fernarsi in maniera più agevole. Quella dei parcheggi è da sempre stata una richiesta degli ambulanti oltre alla richiesta di dare una diversa disposizione dei banchi, che vada soprattutto ad eliminare le zone vuote che creano dispersione.

"C’è la massima disponibilità a

parlarne – sottolinea l’assessore

allo sviluppo economico del comune, Benedetta Squittieri – Avevamo iniziato già da tempo, su mia sollecitazione, con le associazioni di categoria un discorso per la riqualificazione totale del mercato. La proposta del Comune è liberare un quadro e avvicinare i banchi presenti per lasciare spazio anche per il parcheggio per andare incontro alle esigenze degli operatori e dei clienti".

Il progetto di riqualificazione sarà pronto per la fine di febbraio, dovranno poi essere trovate risorse finanziarie per i lavori di adeguamento, cosa che il Comune conta di fare: i tempi per la realizzazione però vista la concomitanza con le elezioni amministrative non ci saranno. Il Comune lascerà quindi in eredità alla prossima legislatura un progetto pronto con la copertura finanziaria già inserita a bilancio.

"Lasceremo alla prossima amministrazione un progetto già pronto e condiviso con le categorie economiche", aggiunge l’assessore Squittieri.

"Il mercato del lunedì è un tassello fondamentale – sottolinea il presidente Anva Confesercenti Prato Massimo Castellani – per il rilancio del commercio ambulante e non può essere slegato dalle politiche di ristrutturazione dell’attuale assetto e della conseguente valorizzazione dell’area".

Il confronto di ieri tra amministrazione e ambulanti è stato un ulteriore momento di approfondimento e confronto per riportare ordine, qualità e visitatori al mercato del lunedì.

"In questo assetto attuale si creano nella piazza molte zone dispersive oltre ad esserci una problematica legata alla mancanza di parcheggi – interviene Lucia Nocentini –. La disponibilità c’è anche a trovare un punto di incontro che possa dare risposte alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Il mercato del lunedì è un appuntamento importante da difendere e riqualificare non si tratta solo di un servizio per la città, ma si tratta anche di posti di lavoro. L’obiettivo infatti non è solo quello di rivitalizzare un importante mercato cittadino, ma di riorganizzare e rilanciare uno dei più grandi ed importanti mercati della Toscana importantissimo per Prato, che ha alle spalle una lunga tradizione nella storia della nostra città. Occorre quindi riqualificare l’area pensando a una diversa disposizione dei banchi e una funzionalità migliore degli spazi".

Silvia Bini