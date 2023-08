Mercato da ripensare Proposta del Comune "Banchi accorpati e più parcheggi"

Sì alla revisione del mercato del lunedì. Il Comune apre alle richieste di Confesercenti, Confcommercio e ambulanti dopo il netto calo di presenze dei venditori registrato da almeno un anno. Attualmente un quarto dei posteggi disponibili resta sempre vuoto e dei cento posti offerti agli spuntisti ogni lunedì soltanto la metà viene assegnata. Il problema dunque è strutturale, non legato al fisiologico calo estivo. Per questo gli operatori, prima di tutto, hanno chiesto all’amministrazione di ripensare l’organizzazione degli spazi riducendo i posti per i banchi e aumentando i parcheggi, che invece continuano a mancare con conseguente caos in viale Galilei e piazza Ciardi.

"C’è la massima disponibilità a parlarne – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico del comune, Benedetta Squittieri – Avevamo iniziato già prima del Covid, su mia sollecitazione, con le associazioni di categoria.

La proposta del Comune è liberare un quadro e riaccorpare i banchi presenti per lasciare spazio anche per il parcheggio, anche se non sarà una procedura breve. Ci sono state negli anni anche proposte per riportare il mercato in centro. Sarà un’ipotesi che vaglieremo ma molto più complicata dell’altra dal punto di vista organizzativo. Noi siamo aperti ad entrambe le possibilità, anche se un eventuale ritorno in centro dovrebbe passare prima da uno studio concordato con tutti gli attori in campo".

L’ipotesi concreta, dunque, è quella di ridurre lo spazio occupato dai banchi per ottenere più parcheggi e diminuire gli ampi spazi vuoti all’interno della piazza che certamente non qualificano l’appuntamento del lunedì. Non si potrà fare da un giorno all’altro, certo, ma visto che sembra esserci l’accordo di tutti la revisione non dovrebbe nemmeno richiedere tempi biblici. Tra l’altro sia le associazioni di categoria che gli ambulanti con posto fisso vedono nella riorganizzazione un modo per migliorare anche la qualità dell’offerta, oltre che per riportare ordine visto che adesso gli ampi spazi disponibili portano sempre più spesso a banchi extralarge e irregolari.

Anche Squittieri si sofferma sulla "necessità di ripensare un mestiere bellissimo, ma faticoso e duro che fa i conti con i cambiamenti in atto come tutte le attività di commercio al dettaglio, a partire dalla presenza dei centri commerciali e dello shopping online. Per questo – chiude l’assessore – è necessario affrontare una riorganizzazione che parta dal concetto di valorizzazione degli spazi mercatali ma anche delle attività".

L.B.