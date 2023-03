Mercato coperto più verde M5S: "Contenitore vuoto"

Il rivestimento verde del mercato coperto di via Giordano prosegue senza intoppi, ma questo non ha fermato le polemiche. Se il Comune ha annunciato infatti che sono state trasportate nella struttura 500 piante, utili sia per l’interno che per l’esterno, il Movimento 5 Stelle è tornato all’attacco sottolineando che si tratta solo "dell’ennesimo contenitore vuoto".

Lo scopo dell’intervento è quello ovviamente di abbellire l’edificio, ma anche di rafforzare la presenza di verde in un’area fortemente urbanizzata come quella del Macrolotto Zero. Non a caso tutta l’operazione - che secondo le previsioni andrà a concludersi nell’arco della primavera - rappresenta una delle tappe del progetto "Prato Urban Jungle" voluto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di una riqualificazione urbana. Non solo, i lavori rientrano nel piano di innovazione urbana, cofinanziato dalla Regione Toscana, che ha ridato una nuova funzione pubblica a un ex edificio produttivo fatiscente, insieme alla Medialibrary e al playground.

In particolare dentro il mercato ci sono vasche a terra, vasche sospese, la parete verde e la "Fabbrica dell’aria", ovvero un sistema di bio-filtrazione vegetale in grado di rispondere efficientemente, in maniera sostenibile, all’esigenza della depurazione dell’aria negli ambienti indoor. La "Fabbrica dell’aria" utilizza una tecnologia di filtrazione vegetale sviluppata da Pnat (Project Nature), che amplifica significativamente la naturale capacità delle piante di assorbire e degradare gli inquinanti aerei sia inorganici (biossido di carbonio, composti dell’azoto, polveri sottili) che organici. Il tutto avrà adeguati meccanismi di drenaggio e scolo delle acque in eccesso attraverso condotte di scarico collegate alla rete.

Il progetto però non convince l’opposizione a 5 Stelle che - al netto di una spesa di oltre otto milioni - ne mette in discussione la validità.

"Siamo di fronte a un altro bellissimo contenitore vuoto a Prato: milioni di euro di soldi pubblici spesi senza un futuro certo – le parole della capogruppo Silvia La Vita – Non basta intercettare fondi europei o regionali, occorre scegliere investimenti che siano sostenibili: prima di investire in un’opera devono essere chiari la destinazione, l’utilità e i costi di gestione. Quanto ci costerà gestire il mercato coperto, se e quando comincerà ad essere utilizzato, comprese le 500 piante e la Fabbrica dell’aria? In una fase storica di grande difficoltà per tutti, incluso il bilancio del Comune che presenta forti criticitá per quanto riguarda le spese correnti, potremmo permetterci la gestione dell’immobile o resterà il solito bellissimo contenitore vuoto? E nel caso di ennesimo fallimento, chi si assumerà la responsabilità politica nel Pd, visto che a pagare i loro errori saranno sempre e solo i cittadini e le cittadine?".

Francesco Bocchini