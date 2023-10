Mercatino di Natale ad Officina giovani per cure domiciliari L'Associazione Tumori Toscana organizza il "Mercatino di Natale" per raccogliere fondi per le cure domiciliari gratuite ai malati oncologici e alle loro famiglie. Sabato 16 e domenica 17 dicembre a di Officina giovani in piazza Macelli.