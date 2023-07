mercatini in città

Un nuovo fine settimana con mercati e fiere per le vie della città: fino a domani sera street food al Parco Liberazione e Pace. Saranno presenti i migliori chef di food truck, che sapranno deliziare anche i palati più esigenti. Possibilità di menù gluten free. Dalle 21.30 musica live con grandi Cover Band in arrivo per animare la tre giorni di Street Food Fest Prato: stasera Midò Dance History, domani Paolo e il suo Sax. Sarà presente anche un mercatino e un’area giochi per far divertire i bambini.

Oggi consueto appuntamento con il mercato Terra di Prato in piazza del Mercato Nuovo dalle 8 alle 13 e domani Mercatale Viva in piazza Mercatale (9.30-19.30).