Mercatini e laboratori Fine settimana di festa per grandi e piccini

Fine settimana ricco di iniziative dedicate all’ambiente e non solo. Sabato dalle 10,30 alle 12 alla biblioteca Palazzeschi di Seano letture animate con ’La natura in biblioteca’. Al parco museo Quinto Martini alle 9 ritrovo par la pulizia del lago di Castagnati in collaborazione con Legambiente. Alle 11 yoga per bambini al parco mentre alle 15,30 conferenza ’Cambiare l’agricoltura per migliorare l’uso e la gestione delle risorse idriche’ in collaborazione con

il Cirf. Alle 16 passeggiata per famiglie al lago di Castagnati oppure si potrà partecipare al laboratorio di autoproduzione.

Domenica sempre al parco museo alle 8 ’Onde’, sessione di movimnento creativo e alle 9 partenza per la passeggiata ’Le vie dell’acqua’. Alla Pista Rossa di Seano dalle 9 mercato di prodotti alimentari e d’artigianato, laboratorio di circo gioco. Alle 10 mercatino di scambio gratuito di abuiti e accessori. Nel pomeriggio dalle 15 numerosi laboratori, performance di danza e musica.