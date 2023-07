mercati e bancarelle

In questo penultimo fine settimana di luglio continuano i classici appuntamenti che ci accompagnano per tutto l’anno. Oggi in piazza del Mercato nuovo dalle 7.30 alle 12.30, il mercato della filiera corta agroalimentare "Terra di Prato" tornerà a proporre frutta e verdura di stagione, pane, biscotti, miele e marmellate, formaggi, uova, carne, salumi e pesce del Tirreno.

Domani, invece, l’ area pedonalizzata di piazza Mercatale sarà per tutto il giorno il cuore di "Mercatale viva", la mostra mercato dedicata al collezionismo, al piccolo antiquariato e alle occasioni di seconda mano.