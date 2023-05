Mercatale-Duomo Maxi corteo e cori

"E’ passato tanto tempo, non ci lasceremo mai". Inizia così uno dei cori più conosciuti dei tifosi del Napoli e in effetti era passato davvero tanto tempo dalla vittoria dell’ultimo scudetto. Trentatré anni d’attesa, più di una generazione, tanto che alcuni sostenitori azzurri avevano visto solo nelle vecchie immagini l’ultima festa scudetto e il trionfo di Maradona, Careca, Alemao, Ferrara, Renica e De Napoli. Da giovedì sera però l’attesa è finita e l’esplosione di gioia di un intero popolo si è riversata non solo nelle strade di Napoli e allo stadio Diego Armando Maradona, ma anche nelle piazze e nelle strade del resto d’Italia, Prato compresa. La maggior parte dei tifosi azzurri qui si è ritrovata al Nelli di Oste, dove ha seguito il match grazie a un maxi schermo allestito dal Napoli Club locale. Una prima esplosione di gioia c’è stata alle 21.56, momento

del gol scudetto di Osimhen, con cori, bandiere

e fumogeni. Poi la festa è definitivamente scoppiata quaranta minuti più tardi al momento del triplice fischio dell’arbitro Abisso, che ha sancito la conquista del terzo scudetto del Napoli. La gioia dei tifosi napoletani si è poco dopo riversata in centro storico, dove centinaia di persone si sono radunate, arrivando perfino a bloccare il transito di una porzione di piazza Mercatale (foto

in alto a sinistra). Lacrime di gioia, abbracci e cori hanno suggellato un momento a lungo inseguito, accarezzato, coccolato e infine conquistato. I tifosi azzurri intorno a mezzanotte si sono spostati in corteo prima in via Garibaldi e poi in piazza del Duomo (foto in alto al centro), dove hanno a lungo intonato tutti i cori più conosciuti e cari alla tifoseria: "Sarò con te", "Un giorno all’improvviso" e "Siamo figli del Vesuvio". E per finire ci sono stati gli immancabili fuochi d’artificio a fare da cornice alla festa che per una notte ha illuminato d’azzurro il cielo di Prato.

Stefano De Biase