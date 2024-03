Menu a 10 euro per i bambini nei ristoranti

"Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più": è il nome del progetto nazionale lanciato da Fipe Confcommercio insieme al Ministero delle Imprese e del Made In Italy, per incentivare la presenza di famiglie con figli fino a 10 anni nei ristoranti.

Le adesioni sono partite il primo febbraio e proseguiranno fino al prossimo 30 giugno. Ed in città c’è chi ha deciso subito di partecipare al percorso, che prevede la creazione di un menù dedicato dal costo di 10 euro per bambini fino a dieci anni di età.

Gli esercizi aderenti saranno quindi direttamente inseriti nella grande campagna di comunicazione lanciata dalla Fipe nazionale.

Un modo per incentivare la frequentazione dei ristoranti, dunque, anche da parte di quelle famiglie che spesso accusano qualche difficoltà a causa della tenera età dei figli.

"Si tratta di un’iniziativa – commenta Andrea Marseglia, dell’hamburgeria Initaly di Montemurlo – alla quale abbiamo scelto di aderire con convinzione, perché rappresenta un sicuro incentivo per le famiglie, specie quelle più numerose, che in questo modo si approcciano con maggiore serenità ad un locale, il nostro, che ha comunque prezzi medio alti".

Dello stesso avviso anche Ilaria Oloferne, del ristorante Civico 312: "Credo che in un momento come quello che stiamo vivendo – la sua riflessione – mostrare vicinanza alle famiglie sottoposte a a pressioni economiche sempre più importanti sia giusto".

Klodian Vila, del ristorante-pizzeria Pomo d’Oro, aggiunge: "Anche noi aderiamo all’iniziativa per contribuire in maniera concreta e semplice a riportare i bambini e le famiglie al ristorante, con un menù studiato per i più piccoli".