Mensa e alloggi, grandi nodi irrisolti

Le università crescono ma non vanno di pari passo i servizi. Come per la Monash vale per

il Pin, che genera un indotto importante per la città e il suo centro storico. Oltre 1600 gli studenti che ogni giorno frequentano in presenza con la prospettiva di aumentane altri 300 nei prossimi due anni. Unite a professori e ricercatori si tratta di circa 2000 persone che quotidianamente gravitano nel centro della città. L’Università cresce ma non vanno di pari passo i servizi: per gli

alloggi destinati agli studenti

fuori sede continua a non esserci una soluzione.

Il Comune ha attivato un tavolo permanente con il Pin per cercare soluzioni che possano rispondere alle esigenze di spazio. Al momento però non ci sono immobili sul mercato e quindi alloggi che possono essere destinati agli studenti

se non quelli di Firenze.

Non va bene nemmeno per la mensa: attualmente sul sito del Pin è indicato sotto la voce ’servizi’ che sono in corso nuove soluzioni, e che al momento gli studenti possono rivolgersi ai locali convenzionati. La mensa aperta in via Magnolfi chiusa

in tempo di Covid, non è mai decollata definitivamente, ma

gli studenti ci sono e sono in aumento. Servono risposte e servizi perché Prato spicchi il volo anche sulla formazione.