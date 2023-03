Mensa e alloggi, grandi nodi irrisolti Da settembre il pranzo sarà smart

Il Pin cresce: 1600 studenti che ogni giorno frequentano in presenza con la prospettiva di aumentane altri 300 nei prossimi due anni. Unite a professori e ricercatori si tratta di circa 2000 persone che quotidianamente gravitano nel centro della città. L’Università cresce ma non vanno di pari passo i servizi: per gli alloggi destinati agli studenti fuori sede continua a non esserci una soluzione. Il Comune ha attivato un tavolo permanente con il Pin per cercare soluzioni che possano rispondere alle esigenze di spazio. Al momento però non ci sono immobili sul mercato e quindi alloggi che possono essere destinati agli studenti se non quelli di Firenze.

Capitolo adeguamento tecnologico per la sede ormai datata che ha bisogno di nuove infreastrutture. Crescono i corsi e quindi anche le esigenze degli studenti a cominciare dalle dotazioni tecnologiche di cui le aule saranno dotate a breve. Lavagne lim, prese per la corrente: sembrano banalità che però non lo sono. Il Pin è già corso ai ripari e a breve sono i previsti i lavori per migliorare sia l’impianto di climatizzazione che le infrastrutture teologiche delle aule.

Capitolo spazi: con l’inaugurazione del corso di architettura c’è necessità di grandi aule che il Pin, a parte l’aula magna, non ha disposizione. Da qui la soluzione trovata di recente che vede in campo la Pubblica assistenza di via San Jacopo. Grazie alla collaborazione stretta con l’Univesità ogni giorno 150 studenti di Architettura frequentano le lezioni (tutte le mattine e due pomeriggi alla settimana) nel salone Apollo dell’associazione. Una soluzione che al momento dà le risposte necessarie, ma che a lungo termine avrà necessità di trovare una intesapiù strutturata.

Questione mensa: anche in questo caso gli studenti trovano difficoltà a pranzare in città a prezzi accessibili. La convenzione con il bar Buonamici, che è stata firmata dopo la chiusura della mensa di via Magnolfi in tempo di Covid e mai più riaperta, è in scadenza ed è l’unica attiva. La scadenza può essere l’occasione per ampliare l’offerta dei locali aderenti. In arrivo comunque da settembre una soluzione alternativa al pranzo fuori: una via di mezzo tra la mensa e il bar. Arriva a Prato il servizio di locker food una sorta di take away prenotatile tramite app che lascerà i pasti in armadietti refrigerati all’interno del Pin. La soluzione attualmente in fase di sperimentazione è stata proposta da Ardsu (azienda per il diritto allo studio della Toscana) e permetterà finalmente di aggirare l’assenza di una mensa universitaria. A gestire i frigoriferi, che saranno dei ’food locker’, sarà la stessa azienda che cucinerà i pasti, la Cirfood; gli studenti prenoteranno e pagheranno i piatti tramite un’app e li troveranno direttamente nel box loro dedicato.

Silvia Bini