Mensa Alia "Locali nuovi e sostenibili"

Inaugurata la nuova mensa aziendale di Alia Multiutility, completamente rinnovata per offrire ai lavoratori un’esperienza all’insegna del benessere, della qualità e della sostenibilità. La mensa, attiva dal 2003, serviva finora circa 200 pasti al giorno; grazie al restyling, la capacità è stata ampliata con 25 posti aggiuntivi e la qualità del servizio è stata significativamente migliorata.

"Questa nuova mensa è il risultato di un investimento pensato per migliorare la qualità della vita lavorativa dei nostri dipendenti - interviene il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra -. Abbiamo voluto creare un ambiente moderno e accogliente, che rispondesse alle esigenze quotidiane di chi lavora nella nostra sede e che al tempo stesso fosse un esempio concreto di come tecnologia e sostenibilità possano andare di pari passo. Con circa 500 lavoratori che gravitano ogni giorno nella sede di via Paronese, questa struttura rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per il benessere del personale, che consideriamo una risorsa fondamentale per il successo dell’azienda".

Il nuovo design, caratterizzato dal colore verde, riflette l’impegno di Alia per il benessere e la sostenibilità. Grazie all’introduzione di schermi digitali informativi e all’integrazione con la web app aziendale, i lavoratori possono consultare il menu del giorno e accedere a informazioni dettagliate sugli ingredienti e i valori nutrizionali, favorendo una scelta consapevole e salutare. Alia conferma così il proprio impegno nel promuovere ambienti di lavoro confortevoli, moderni e sostenibili, ponendo sempre i lavoratori al centro delle proprie attenzioni.