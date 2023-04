Meno automobili e smog in centro Traffico deviato con la nuova strada

Meno traffico in centrpo. Con l’approvazione in consiglio comunale del piano unitario di via Barzano, è più vicina la realizzazione del collegamento viario tra la via Rosselli e la via Scarpettini attraverso il prolungamento di via Sandro Pertini in centro a Montemurlo. Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi edifici residenziali, separati da una strada, e comprendono rispettivamente otto e nove appartamenti, disposti su tre piani, oltre al piano interrato, destinato ad autorimessa. L’intervento porta con sé importanti opere di urbanizzazione. La più rilevante è rappresentata dal prolungamento dell’attuale via Pertini per tutto il fronte dei nuovi appartamenti. Il nuovo tratto di strada prevede la realizzazione di una pista ciclo-pedonale e la piantumazione di alberi. A seguire sarà poi realizzata la viabilità di collegamento tra il prolungamento di via Pertini e l’attuale via Barzano. Il tratto rimanente di via Pertini, che metterà definitivamente in collegamento via Rosselli con via Scarpettini, sarà realizzato dal Comune di Montemurlo.

"Il progetto unitario che abbiamo approvato è importante perché, attraverso le opere di urbanizzazione previste, miglioriamo l’entrata e l’uscita dalla zona centrale di Montemurlo - spiega il sindaco Simone Calamai -. Il nuovo asse viario consentirà la realizzazione del collegamento diretto tra via Rosselli e via Scarpettini, andando così ad alleggerire la viabilità interna della zona residenziale di via Scarpettini e vie limitrofe, come ad esempio via Erbosa, via del Ragno, via Dante Alighieri. Inoltre, l’intervento porterà alla creazione di nuovi parcheggi ma soprattutto di un’area verde attrezzata di 630 metri quadrati con spazi per la vita all’aria aperta".