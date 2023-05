"Menchi" al Limite e Capraia Pietà 2004, grande prestazione

Hanno sognato fino all’ultimo una finale storica gli Under 14 della Pietà 2004, fermati solo ai calci di rigore nella rincorsa verso l’atto conclusivo del memorial Menchi, torneo di calcio giovanile organizzato dalla stessa società di via Capponi e che vedeva ai nastri di partenza alcune delle più forti squadre professionistiche. I padroni di casa sono andati oltre ogni più rosea aspettativa, vincendo il girone al cospetto di Sampdoria, Roma e Udinese, e approdando alle semifinali contro il Parma. Contro gli emiliani si è arrivati fino ai calci di rigore, chiudendo i tempi regolamentari sull’1-1. Poi nella lotteria dagli undici metri gli ospiti si sono imposti 7-6. La Pietà 2004 ha così disputato la finalina di consolazione, dove ha perso 3-0 al cospetto dell’Empoli. A vincere a sorpresa la manifestazione è stato invece il Limite e Capraia, capace di battere proprio il Parma nella finalissima col punteggio di 3-1. Quinta piazza infine per l’Atalanta che ha superato 3-0 la Roma.