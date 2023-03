Memoria, un viaggio per cinque studenti

Un viaggio della Memoria per formare le coscienze ed aprirsi alla vita. L’amministrazione comunale di Carmignano darà la possibilità a 5 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti nel Comune di Carmignano, di partecipare al viaggio ai campi di sterminio nazisti di Mauthausen, Ebensee, Gusen e Hartheim, organizzato da Aned ( Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) sezione di Prato. Le spese del Viaggio saranno coperte dal Comune. Ai giovani sarà richiesto di condividere la propria esperienza in occasioni appositamente organizzate. Coloro che sono interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione al Comune di Carmignano - Ufficio Protocollo entro le ore 12.30 di Giovedì 13 aprile 2023?- possibile l’invio all’indirizzo PEC [email protected] usando anche il sistema Apaci o per fax 055 8750301.

Nel caso le domande pervenute siano più di cinque si procederà all’estrazione dei partecipanti alle ore 15.00 di Giovedì 13 aprile. Del risultato sarà data comunicazione sul sito del comune www.comune.carmignano.po.it Il programma dettagliato del viaggio e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito Modulo di partecipazione sul sito - www.comune.carmignano.po.it. Informazioni: [email protected] | tel. 055 8750232. Sono stati previsti 3 pullman pertanto chiunque voglia partecipare (con spese a proprio carico) potrà contattare direttamente Cap Viaggi di Prato, tel. 0574 843500 – [email protected] Promosso da ANED sez. di Prato in collaborazione con Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza e il Comune di Prato.

Caterina Cappellini