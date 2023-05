Medaglie e piazzamenti di vertice, in tre differenti competizioni. Momento più che positivo per la Futura, reduce diverse manifestazioni fra Toscana ed Umbria. Iniziando dal secondo posto nella classifica delle società al termine del "Meeting Listanti" di Terni. Una manifestazione di nuoto di livello interregionale, dedicata alle categorie "esordienti". La delegazione pratese allenata da Sofia Faggi ed Agnese Donato ha ben figurato. Sono saliti sul gradino più alto del podio Vittoria Gestri nei 100 stile e nei 200 farfalla (argento nei 200 stile), Pascal Branda nei 100 e nei 200 stile (secondo poi nei 1500), Alessia Mazzoni nei 200 stile e nei 400 misti, Alberto Paoli nei 200 rana (con un bronzo nei 100) e Luca Dondini nei 200 farfalla. Oro anche per la staffetta femminile, nella 4X50 stile. Argento per Christian Bresci nei 200 stile, nei 100 farfalla e nei 400 misti, Emma Rose Bertini nei 50 farfalla e nei 100 misti (oltre a quelli conquistati dalle staffette maschili 4X50 stile e 4X50 misti). Bronzo per Iole Rindi nei 100 dorso e nei 100 farfalla, Mariachiara Armenti nei 200 dorso, Vittorio Lanubile nei 200 dorso e Samuel Bochicchio nei 1500.

Alla rassegna umbra hanno preso parte con buoni riscontri anche i vari Niccolò Barni, Achille Campani, Leonardo Giusti, Dalia Parretti, Diego Tempestini Marqueno, Duccio Vaiani, Edoardo Perillo-Marcone, Giovanni Fabrizio, Alessandro Tasselli, Nadia Margherita Nadia ed Alessia Salomoni. Più o meno in contemporanea, gli atleti più esperti si sono cimentati nel "Meeting di Primavera" di Firenze: Gabriele Magni ha agguantato un argento nei 200 stile e nei 400 stile, Marco Nuti nei 400 stile ed Ettore Neri nei 50 dorso (con Ginevra Fissi bronzo nei 50 stile). Giovanni Nazzareno Procaccini ha infine ottenuto un bronzo nei 100 rana nella Coppa Mar Tirreno di Livorno.