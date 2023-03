Fuga di medici dal pronto soccorso. "Le strutture vicine al collasso"

Medici (foto di repertorio)

Prato, 12 marzo 2023 - Sanità: è emergenza pronto soccorso, 118 e liste di attesa. A riportare l’attenzione sul servizio della sanità pubblica, finito nella bufera nelle ultime settimane, è la Uil Fpl Toscana Centro che ha deciso di scrivere al presidente di Anci Matteo Biffoni perché riunisca e intervenga insieme agli altri sindaci toscani. "La situazione dei pronto soccorso della Toscana è grave – scrivono nella lettera aperta a Biffoni dalla Uil –, diventata ingestibile dagli addetti ai lavori, in primis a causa della grave carenza organica, ma anche per una gestione che non agevola i servizi della medicina di prossimità". La Uil passa in rassegna quelli che sono i mali che affliggono non solo il pronto soccorso di Prato ma le stesse strutture di tutta la Toscana. "In pronto soccorso sembra di essere sotto assedio – dicono ancora dalla Uil –. Ci sono pazienti da tutte le parti e una lunga fila di ambulanza in attesa, sembra uno scenario da “maxi emergenza”. Il personale che opera sul campo, in prima linea, è arrivato all’esasperazione. Servono soluzioni drastiche, altrimenti anche la Toscana si ritroverà come altre Regioni a dover fare i conti con i pronto soccorso gestiti dai privati o dalle cooperative, dove non c’è garanzia sulla affidabilità del personale".

Altro punto su cui intervenire, secondo la Uil, è il 118, in difficoltà a causa dell’emorragia dei medici che hanno abbandonato (licenziamenti riassorbiti dal mondo del privato più remunerativo e tranquillo) il servizio. Infine le liste di attesa. "La prenotazione per una visita può diventare un incubo, in quanto i citt adini devono attendere in linea anche più di mezz’ora al telefono. È inaccettabile che i cittadini possano trascorrere una giornata al telefono per prenotare una visita o un esame, e spesso dopo avere atteso tempi interminabili al telefono, l’operatrice risponde che le liste sono chiuse e che occorre richiamare", sottolinea il sindacato.

La Uil Fpl chiede a gran voce che si riprendano le "redini del nostro welfare sanitario. Occorrono subito progetti e investimenti per interrompere l’emorragia dei professionisti dei servizi pubblici verso il privato, perché il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione e va garantito dalle istituzioni".

"Speriamo in una collaborazione di tutti i sindaci della Toscana per combattere insieme questa battaglia", concludono.