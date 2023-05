Medici a confronto sull’obesità

Medici di base e specialisti a confronto sull’obesità. E’ il convegno in programma quest’oggi dalle 8.45 alle 13.30 all’Art Hotel Museo, dal titolo ‘Gestione multidisciplinare del paziente obeso’. La moderatrice è il medico di base, nonché presidente della commissione comunale Sanità, Rosanna Sciumbata, mentre il responsabile scientifico è l’endocrinologa e diabetologa, Lisa Di Medio. L’incontro è promosso per analizzare il tema dei disturbi alimentari, argomento spesso sottovalutato o non trattato in strutture specifiche, sui cui viene riscontrata la necessità di maggiori investimenti in ambito sanitario e di maggiori approfondimenti specialistici. La stessa commissione comunale Sanità ha approvato una mozione sul tema, chiedendo al Comune di spingere sull’incremento degli ambulatori sul territorio e di investimenti in materia. Durante il convegno interverranno i medici: Federico Baldi, Giuseppe Cardamone e Leonardo Latella. Per la parte sull’alimentazione parlerà il dottor Fabio Scovacricchi e per la chirurgia il dottor Andrea Mori. L’incontro è aperto alla cittadinanza.