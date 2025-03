"Mediatori inutili, investiamo i soldi nel sociale"

Regione e Comune fanno a gara a chi deve sperperare i soldi dei contribuenti. La Regione ha raddoppiato l’Irpef regionale, tartassando dipendenti, operai, pensionati e i restanti contribuenti, per finanziare progetti ridicoli per la sicurezza come i festival itineranti o, peggio ancora, i famosi mediatori di biffoniana memoria". A intervenire è Aldo Milone (Forza Italia) dopo la notizia del finanziamento di 75.000 euro da parte della Regione per la sicurezza urbana. I progetti serviranno a sostenere le attività ricreative nelle frazioni e il commercio al dettaglio. Inoltre 15.000 euro saranno utilizzati per i mediatori di strada delle "Notti di qualità".

"Questi mediatori andrebbero a parlare con spacciatori e delinquenti? – aggiunge Milone –. Il presidente della Regione, Giani, invece di destinare questi soldi alla sanità o al sociale, ha pensato bene di dare le prebende ai Comuni, in vista delle imminenti elezioni regionali, sotto forma di progetti assurdi come Festival itineranti che dovrebbero risolvere i problemi di sicurezza nelle città toscane".

Milione torna a ripetere che "la sindaca Bugetti non ha capito ancora che, per cercare di dare un contributo con la sua polizia municipale per arginare questi gravi problemi di sicurezza, bisogna puntare su un’organizzazione migliore del Corpo e dotare gli agenti di altri dispositivi elettronici, come taser. Invece pensa a sperperare i soldi dei contribuenti con ridicole manifestazioni, eventi e mediatori. Che cosa dovrebbero mediare?". Milone rivolge un appello alla sindaca Bugetti chiedendo di destinare i 75.000 euro "a finalità sociali", come dare contributi alle famiglie che non riescono a pagare le bollette di gas e luce.

"Se vuole dare un senso di sicurezza ai pratesi e ai commercianti, cerchi di impiegare al meglio la polizia municipale in modo da rassicurare i cittadini e i commercianti con finalità di sicurezza. E mercoledì c’è il primo sit-in di protesta alle Badie. Speriamo che la Bugetti si svegli dal torpore e comprenda la triste situazione che stanno vivendo i pratesi", conclude Milone.