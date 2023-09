McDonald’s investe. E assume giovani

Una giornata dedicata alla ricerca di 100 persone per

le due nuove aperture a Bastia Umbria e a Perugia,

ma anche selezioni in corso per diversi ristoranti

ùdella Toscana. McDonald’s, presente in Italia con più di 670 ristoranti e 32mila addetti, assume giovani che potranno lavorare in cucina o in sala. In Umbria il lavoro offerto è part time e si richiedono diploma

di scuola media superiore, ottime doti relazionali, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità

e disponibilità oraria. Per partecipare al McItalia

Job Tour di Perugia è possibile registrarsi sul sito www.mcdonalds.it, sezione ‘lavora con noi’. Allo stesso indirizzo sono consultabili le altre posizioni aperte. Sempre come addettto alla ristorazione, la multinazionale della ristorazione veloce ricerca circa 35-40 persone per la nuova a apertura di Livorno Porta a Mare, altre 30 sono ricercate per i ristoranti di via Senese, via Agnelli, via Baracca e viale Nenni di Firenze. Selezioni aperte anche per altri due punti vendita nell’area fiorentina: quello esterno alla stazione di Santa Maria Novella e quello di Arno Ovest, verso Figline Valdarno. Si ricercano addetti alla ristorazione, inoltre, per il McDonald’s di Terranuova Bracciolini,

in provincia di Arezzo, e per quello di Grosseto.

Il contratto offerto è in tutti casi un part time e il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore. Assunzioni anche al ‘concorrente’ Burger King, che seleziona addetti alla ristorazione, anche

non diplomati, e asssitent manager, diplomati, per

il fast food di Siena. Per candidarsi: www.burgerking.itlavora-con-noi.