Mazzone, vite ai confini. L’ultimo paese a Ovest tre strade e 400 anime. Con molti problemi

Mazzone, frazione all’estrema periferia ovest di Prato, si trova al confine con Montemurlo e Agliana e conta circa 400 abitanti. Il paese, dove tutti si conoscono, si trova sotto la parrocchia, già pieve dall’800, di Sant’Ippolito in Piazzanese guidata da don Paolo Bini. "La pieve è molto antica – spiega don Bini – anche perché qui passava un tratto della via Cassia. Mazzone fa parte della nostra parrocchia, si tratta di tre strade, via Pistoiese, via Forti e via Traversa per Mazzone che nel 2023 subirono pesanti danni a causa dell’alluvione. Come parrocchia oltre all’attività liturgica, svolgiamo il catechismo e l’oratorio estivo, ed è presente un gruppo dell’associazione Mato Grosso. Nella seconda settimana di settembre festeggiamo il santo patrono".

Fra i presidi del territorio, fino a circa un anno fa, il circolo Arci La Pace, in via Pistoiese, oggi chiuso definitivamente. "Il circolo – spiega uno degli ex volontari – era molto importante come luogo di ritrovo sul territorio. Facevamo serate, cene a tema poi la vecchia gestione ha abbandonato e da li è stato un susseguirsi di gestioni fallimentari. Noi volontari abbiamo cercato di portare avanti la struttura per un anno e mezzo solo a livello di volontariato però, un po’ per carenza di affluenza, un po’ per il problema del parcheggio, che non c’è, alla fine c’è stata la chiusura definitiva".

Oggi come punto di incontro e di riferimento per gli abitanti è rimasto il Bar Lucia sempre in via Pistoiese. "Questa frazione – spiega il titolare Daniele de Luce – è dimenticato da tutti. Siamo al confine con Montemurlo e le difficoltà non sono poche. Prima di tutto se succede un incidente non sappiamo mai chi chiamare se la polizia di Montemurlo o quella di Prato, anche per un discorso di manutenzione delle strade è sempre un rimpallo di responsabilità. Per esempio da ormai diverse settimane è caduto un orologio nel tratto di strada proprio al confine con Montemurlo che invade il marciapiede e nessuno è ancora venuto a rimetterlo a posto".

Ad entrare nel dettaglio dei problemi Daniele Renzi, anche lui ex volontario e presidente del circolo La Pace. "La zona – spiega – non è molto considerata. L’area è altamente alluvionale, nel 2023 subimmo i danni a causa dell’acqua proveniente dalle casse di espansione che tracimarono a Oste ma, anche oggi, basta che piova un po’ di più per ritrovarsi qualche centimetro d’acqua in casa. Non è però stata fatta alcuna opera per la mitigazione del danno in caso si di forti piogge a parte il rinforzo dell’argine a Viaccia".

Il traffico. "Un altro problema – continua Renzi –: da via Pistoiese passano tir e mezzi di grosse dimensioni ignorando il fatto che ci sono due deviazioni quella per Oste e quella per viale dell’Unione Europea, e ogni tanto al passaggio degli autoarticolati tremano anche i vetri delle finestre. Il problema è che manca la segnaletica adeguata e spesso i camionisti si ritrovano in via Traversa per Mazzone rimanendo incastrati sotto il ponticino, questo succede almeno una volta al mese. Chiediamo quindi, dato che dovranno rifare la segnaletica per via Pistoiese, che venga resa più chiara quella per i tir".

I residenti chiedono anche una maggior manutenzione degli alberi. "L’unica fermata dei bus che c’è e circondata di alberi che stanno per cadere". Almeno con i bus sono considerati buoni i collegamenti da e per il centro storico. Rifiuti. "Altro tema sono i rifiuti abbandonati alla campana del vetro che poi vanno a finire nei campi – aggiunge Renzi–, chiediamo che Alia, una volta fatta la segnalazione, passi un po’ più celermente per la loro rimozione". Infine la richiesta. "Qui a Mazzone non c’è niente , - conclude Daniele Renzi - ci avevano promesso la realizzazione di un giardino pubblico in via Forti dove si trova un terreno incolto. Sarebbe importante per i bambini come luogo di aggregazione, dato che tante famiglie nuove sono venute ad abitare proprio in quella via, ma sarebbe importante per tutta la frazione".

Monica Bianconi