Mazzetti: "Facciamo sistema per riavviare il distretto"

"Non è il momento delle polemiche ma è il momento di fare sistema, per ripartire meglio di prima. Dobbiamo immediatamente avere un commissario per la ricostruzione e deve essere una persona di governo, come Figliuolo". Ha fatto il punto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, durante un incontro con gli imprenditori del distretto pratese alla Beste, "una delle aziende più colpite dall’alluvione ma che oggi sta ripartendo, dà un grande segnale: adesso lo deve dare anche la politica, a tutti i livelli".

"Compito della Regione – sottolinea Mazzetti – è fornire al più presto la relazione sui danni e la perimetrazione dei comuni colpiti, così da poter sbloccare gli interventi nella prima norma utile. Poi lavoreremo a un maxi-emendamento ad hoc, anche nella delega fiscale già in discussione al Senato. Una prima risposta concreta l’ha data il vicepremier Tajani per le aziende esportatrici che, a breve, avranno a disposizione i moduli e i fondi". Poi l’onorevole ha proseguito: "Ho chiesto chiarimenti ai consorzi di bonifica per appurare l’esistenza di coperture assicurative per i frontisti dei corsi d’ acqua di loro competenza". Gli imprenditori presenti hanno ribadito "l’urgenza di sospendere i pagamenti, di tagliare gli oneri dipendenti e di un credito d’imposta per i macchinari".