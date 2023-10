Mazzei, ultimati i lavori nelle aule

Scuola media Mazzei: gli studenti del musicale sono rientrati nel plesso di via don Milani dopo aver trascorso un periodo di "esilio" di un mese e mezzo. Lunedì scorso, infatti, sono state rese alla scuola le ultime tre aule, oggetto di lavori di messa in sicurezza eseguito dalla ditta Nigro. I ragazzi sono rientrati dopo essere stati ospitati fino a venerdì 20 nelle sale parrocchiali di via Leone X grazie alla disponibilità del parroco don Sergio Cristo.