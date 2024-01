Mazzei, gli studenti al cinema. Un film da tenere a Memoria

Il Giorno della Memoria raccontato dagli studenti di Poggio a Caiano. Ieri, come ogni anno, si è svolta la cerimonia in piazza della Riconciliazione "Roberto Castellani" con la deposizione di una corona d’alloro al monumento – dedicato all’ex deportato Castellani, sopravvissuto ai campi di concentramento di Mauthausen ed Ebensee, morto nel 2004 a Prato – e sono intervenuti l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi, Diego Clemente vice presidente provinciale dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri. Domani mattina, dalle 9, il cinema-teatro Ambra ospiterà le classi quinte delle primarie e le terze della scuola media "Filippo Mazzei" che assisteranno alla proiezione del film "L’ultima volta che siamo stati bambini" di Claudio Bisio. Seguirà la premiazione dei vincitori del concorso "Giorno della Memoria 2024", organizzato ogni anno dal Comune e dedicato agli studenti che con poesie, testi e disegni raccontano e ricordano la liberazione dei campi di sterminio nazisti, che ricorre appunto, nella data del 27 gennaio.