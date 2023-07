Mazzei, Gatti e Soffici Poggio celebra i suoi illustri personaggi

La musica, l’arte e le rievocazioni storiche protagoniste a Poggio a Caiano. A settembre tornerà l’Assedio alla Villa e l’amministrazione comunale, vorrebbe ricordare la figura di Filippo Mazzei, medico, saggista e filosofo, nato a Poggio, cercando di dare vita ad appuntamenti che possano far conoscere sempre di più la storia di questo personaggio. Il sindaco Riccardo Palandri sta lavorando, con tutti gli assessori, ad una serie di progetti mirati a valorizzare gli artisti poggesi, di nascita o di residenza. Nel 2024 saranno tre anni dalla morte del baritono Giorgio Gatti: "Questo grande cantante lirico merita un posto d’onore – sottolinea Palandri – e vorremmo fare qualcosa qui, nella sua terra natale, per celebrarlo come si deve. Questo, ovviamente, in accordo con i familiari; tra l’altro il figlio Paolo ha ereditato la bravura del padre: è un noto e stimato cantante e pure attore. Ci stiamo organizzando per capire cosa possiamo fare, quale evento sia migliore per una giornata in memoria di Giorgio Gatti e che possa essere ripetuto di anno in anno". E poi il museo Soffici con la riscoperta di Soffici come scrittore.