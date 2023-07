"Mazzei chiusa 3 giorni Ma solo per prudenza"

Scuola media Mazzei, perché l’edificio è stato chiuso il 23 giugno? Francesco Puggelli con il gruppo "Poggio Insieme!" ha fatto un accesso agli atti urgente in quanto il 23 giugno è apparsa un’ordinanza di chiusura della scuola poi subito ritirata e l’allarme fra i genitori si è diffuso rapidamente. "L’ordinanza – spiega Puggelli sulla sua pagina social - sparita inspiegabilmente dall’albo pretorio e non è ancora dato sapere perché, dichiarava la chiusura immediata della scuola. Gli esami, in corso, sono stati improvvisamente spostati ad altra sede. Alla richiesta di spiegazioni ci è stato risposto che "non ravvisando i motivi di urgenza" la documentazione ci verrà fornita in 30 giorni. Ma allora questa urgenza c’è o non c’è?". Secondo Puggelli la spiegazione è che a giugno sono arrivati gli esiti delle verifiche di vulnerabilità statica e sismica, con gli interventi da fare ma tutto questo poteva essere comunicato in una modalità differente. "Nello scorso mandato abbiamo affidato – prosegue Puggelli – le prove di vulnerabilità statica e sismica di tutti le scuole e via via che arrivavano gli esiti, abbiamo programmato e, soprattutto, svolto i lavori di adeguamento. E così è stato quest’anno per la Mazzei: quando vai ad analizzarne lo stato di salute c’è da aspettarsi che abbia bisogno di un check up". L’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi spiega l’accaduto: "La scuola è stata chiusa tre giorni: gli studenti delle medie hanno sostenuto gli esami nelle aule dell’elementare. Con i risultati delle verifiche è emerso che c’erano da fare degli approfondimenti e il sindaco, forse per eccesso di zelo, ha preferito che la scuola fosse vuota. Abbiamo usato più prudenza, essendo nuovi, ma non si sono creati disagi né situazioni allarmanti".

Maria Serena Quercioli