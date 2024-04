Etichette non in regola, maxi sequestro a Prato: 6 milioni di metri di tessuto

Prato, 11 aprile 2024 – Nelmirino del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Prato sono finite dinuovo le etichette riportate sui tessuti e sui capi di abbigliamento, con l’obiettivo di rilevare irregolarità nell’indicazione del produttore o della composizione dei prodotti.

L’operazione portata a termine nei confronti di un’impresa del Macrolotto ha permesso di sequestrare 70.680 rotoli di tessuto (per una lunghezza complessiva di circa 6 milioni di metri), oltre 5mila t-shirt e 340mila accessori per abbigliamento, dal valore totale di 6 milioni di euro. Tutto privo dell’indicazione dei dati del produttore/importatore e quelli relativi alla composizione dei tessuti. Anche stavolta, la società sottoposta a controllo non è risultata in regola con i requisiti richiesti dal Codice del Consumo e dalle norme stabilite dall’Unione Europea.