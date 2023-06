Maxi sequestro Ma la marijuana è light: assolto

La droga aveva un principio attivo che "non drogava". E’ la conclusione a cui è giunto il perito nominato dal giudice Francesca Scarlatti che ha dovuto analizzare una partita di marijuana sequestrata dalla guardia di finanza nel 2020. L’uomo, 30 anni, difeso dall’avvocato Alessandro Fantappiè, era stato scoperto dalla Guardia di finanza mentre spediva ben 18 chili di marijuana all’estero suddivisi in tre scatole che l’imputato aveva dichiarato contenessero capi di abbigliamento. La droga fu sequestrata e la stessa Procura fece fare una perizia sulla sostanza che risultò avere un principio attivo molto basso. Si trattava insomma di "marijuana light". Stessa conclusione a cui è arrivato il perito nominato dal giudice che ieri in aula ha spiegato come quella marijuana avesse un principio attivo inferiore allo 0,5%, quello necessario per legge per essere definita "sostanza drogante". L’uomo è stato assolto.