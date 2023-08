Maxi multe per due automobilisti

Multa di 900 euro perchè sorpreso al volante dell’auto intestata alla madre deceduta da due anni e non revisionata.

Una pattuglia della Polizia Municipale di Poggio a Caiano ha multato due automobilisti durante un posto di controllo, installato in via Statale al Poggetto – l’attività era finalizzata al contrasto di comportamenti scorretti alla guida – uno dei conducenti è residente a Poggio a Caiano e l’altro è residente nel Comune di Carmignano.

"Il primo trasgressore – racconta il comandante Matteo Maria Berti - è stato sanzionato per l’articolo 80 del Codice della strada per la mancanza di revisione obbligatoria del veicolo (era scaduta nel 2021) con verbale di 173 euro e annotazione sulla carta di circolazione. Il conducente ha potuto condurre il veicolo per la via più breve fino alla propria residenza in attesa di poter fare la corretta revisione periodica del mezzo. Lo stesso conducente è stato anche sanzionato con contestazione immediata per violazione dell’articolo 94 del codice della strada con una sanzione di 727 euro, in quanto in qualità di avente causa (in questo caso era il figlio, ndr) ometteva di comunicare entro il termine perentorio di 30 giorni al Dipartimento Trasporti Terrestri l’utilizzazione per oltre un mese del veicolo che era ancora intestato alla madre, deceduta nel 2021".

L’altro conducente è stato invece sanzionato per l’articolo 126 (comma 11) del codice della strada in quanto al controllo è risultato guidare il veicolo con titolo abilitativo scaduto nel mese di marzo di quest’anno.

La patente dell’uomo è stata subito ritirata con una sanzione di 158 euro.