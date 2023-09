Maxi incendio a Schignano. Il fuoco vicino alle case: 7 sfollati: "Siamo fuggiti, non si respirava"

Un brutto incendio ha scosso, ieri mattina, la quiete di Schignano. Qui, per tutto il giorno, sono intervenute squadre impegnate nello spegnimento del fuoco, che, data l’aridità del terreno e il vento di questi giorni, è stato difficile da gestire.

Sette persone sono state evacuate in via precauzionale e spostate a Vaiano grazie all’intervento del Comune, mentre un altro residente è rimasto in zona, ma in un’area di sicurezza, dopo aver messo in salvo i cani di sua proprietà. Da alcune testimonianze, sembra che il fuoco sia partito fra le 9 e le 10, da un falò di residui vegetali nei campi sotto Pozzole, una località con alcune abitazioni sparse circondate dal bosco situata nella parte nord, quindi verso il confine con Migliana e il Comune di Cantagallo. Il rogo si è subito propagato nella vegetazione circostante ricca di piante resinose e facilmente infiammabili, fra cui numerosi pini.

Sul posto, dove dalle 10 di mattina, appena avuta notizia dell’incendio, è arrivato anche il sindaco di Vaiano Primo Bosi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo, un’autobotte da Vaiano e una dalla centrale di Prato con la vasca per il rifornimento elicotteri, un mezzo antincendio boschivo, personale del Csn e della Vab da Prato, Vaiano e Montemurlo, il direttore delle operazioni Aib della Regione Toscana, due elicotteri e vista la difficoltà nel domare le fiamme, nel primo pomeriggio è arrivato anche un Canadair. Inoltre, sul posto, Protezione civile della Valbisenzio, carabinieri, polizia municipale e carabinieri forestali, che hanno provveduto ad avviare le prime indagini. Il vento ha contribuito a far riaccendere le fiamme che sembravano inizialmente domate: tutto il poggio del Vado, lungo il sentiero Cai 414, è stato invaso dal fuoco, che, dopo aver fatto una fuga verso l’alto, ha ripreso in tarda mattinata anche in direzione Vaiano, spingendosi molto sotto l’abitato principale di Schignano, distante qualche centinaio di metri dall’incendio. Una coltre di fumo è arrivata nelle frazioni vicine, riempiendo nel primo pomeriggio gran parte della Vallata.

A raccontare la grande paura di chi è trovato faccia faccia con il fuoco, è Silvia Senesi, ex consigliere comunale di Vaiano che abita nella zona di Pozzole. "Avevo appena accompagnato mio figlio alla stazione e tornata verso casa ho visto una colonna di fumo, foglie e scintille che volavano portate dal vento vicino a una stradina sterrata che percorro di solito. Anche il mio vicino era in strada e ci siamo confrontati sul da farsi perché sembrava già fuori controllo, la conferma è arrivata da alcuni ciclisti di passaggio che erano andati a vedere più avanti. A quel punto – aggiunge – il mio vicino ha chiamato i vigili del fuoco e io ho avvisato la protezione civile". Allertati i soccorsi, Silvia Senesi ha pensato a mettersi in salvo con i familiari e amici: "Quando l’incendio ha preso campo – racconta – siamo andati nel bosco sul sentiero che porta Usella, in direzione contraria rispetto al rogo. C’era fumo e sentivamo un terribile odore di bruciato intorno a noi. Ci è passato molto vicino. Avevo paura anche perché con me c’erano una donna di 84 anni e una bambina di un anno e mezzo. Il timore era che si alzasse ancora di più il vento. Per fortuna è finita".

Preoccupazione, poi, fra la gente per il calo idrico avvenuto nelle abitazioni di Schignano probabilmente in concomitanza degli approvvigionamenti idrici per lo spegnimento dell’incendio e soprattutto per un forte boato che è stato sentito anche dalle località limitrofe, dovuto allo scoppio di una bombola in vicino alle abitazioni nell’area incendiata. Il comando di Prato dei carabinieri forestali conferma l’ipotesi di mano umana all’origine dell’incendio.

"L’incendio è partito da un abbruciamento di residui vegetali – spiega il comandante dei carabinieri forestali, Fernando Baldi, indicando a cosa va incontro il responsabile –. È scattata la denuncia all’autorità, si tratta di un grave reato ambientale con procedimento penale. Quindi se dal processo la persona individuata risulterà colpevole dovrà pagare anche tutte le spese per lo spegnimento dell’incendio, una cifra consistente. Oltre ad una multa amministrativa che spetta a chiunque, in periodo di divieto, accende un fuoco".

L’abbruciamento dei residui vegetali è pratica diffusa in Valbisenzio in questo periodo dell’anno dove si eseguono le ultime ripuliture agli uliveti in vista della raccolta. La Regione ha però prorogato fino al 24 settembre il periodo di divieto. "La scarsa pioggia e il forte vento di questi giorni – spiega la nota della Regione – rendono di nuovo alto il rischio di incendi boschivi. Per questo la Regione ha deciso di ripristinare il divieto assoluto di bruciare vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale, a partire da sabato 9 fino a domenica 24 settembre compresi".

Claudia Iozzelli